«Моей семьи больше нет»: внучка Стриженова сообщила о разводе с мужем

В июне Стриженова вышла замуж за Артура Гиголаева, с которым находилась в отношениях на протяжении четырёх лет. Александра родила ему двоих детей, однако сейчас она заявила, что её семья уже давно видимость и как бы ни было сейчас больно, она должна это признать.

Я просто не знаю, как говорить. Моё сердце безумно болит. Меня разрывает на части от боли, — написала Стриженова на своей странице в Instagram.

Причины разрыва Стриженова не стала объяснять, отметив, что обязательно расскажет об этом позже.

Я всем сердцем благодарна этому человеку. Я всегда считала его близким и родным. Другом. Любимым. Но он никогда так не думал, — добавила она.

Ранее Александра Стриженова заявила, что отец насиловал её и нередко проявлял жестокость. По словам девушки, её отец, актёр Николай Холошин, мог также насиловать и свою студентку в театре, где он работал. От этого союза родился внебрачный ребёнок, писал NEWS.ru.