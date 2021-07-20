«Мочалка на голове»: Певцов показал новое фото Дроздовой

Российский актёр Дмитрий Певцов опубликовал на своей странице в Instagram фото со своей супругой артисткой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем на премьере в театре «Современник». Поклонники назвали причёску его жены «мочалкой на голове».

«Что у Ольги с волосами?», «Такое ощущение, что Ольга прячется за этой копной волос от старости», «Что у неё за мочалка на голове?», «На голове у неё раздражитель», отметили юзеры в комментариях к посту.

Часть фанатов, наоборот, восхитилась дружной семьёй, похвалив внешний вид и стиль Дроздовой.

«Какая приятная крепкая семья», «Обожаю вашу прекрасную семью», «Ольга эффектна и неповторима», «Очень классные, гармоничные, красивые», подчеркнули поклонники.

Дмитрий Певцов известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Бандитский Петербург», «Остановка по требованию», «Турецкий гамбит», «Жмурки», «Снайпер. Оружие возмездия» и другие. Дроздова также снималась в «Остановке по требованию», «Бандитском Петербурге», а также в «Королеве Марго», «Алисе и Букинисте», «В круге первом» и «Легенде о Коловрате».

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