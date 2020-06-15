Шоу-бизнес

Младшая дочь Наргиз выходит замуж

05:03, 16 июня 2020 11
Наргиз Наргиз Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Младшая дочь Наргиз Закировой Лейла выходит замуж. Жених сделал девушке предложение во время концерта её матери в Нью-Йорке.

Радостной новостью поделилась в Instagram сама певица. Она предложила поклонникам порадоваться вместе с ней.

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My little baby girl just got engaged!!!! Im so happy for you both! congratulations to my lovely children- Leila @leilaballz and Dayday @oftroymiller! I love you so much! #tulatulayoureengaged _____________________________________________ Ð Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð² ÑÐµÐ¼ÑÐµ , ÑÐ½Ð¾Ð²Ð° Ð¾ÑÐµÑÐµÐ´Ð½Ð¾Ðµ ÑÑÐ°ÑÑÑÐµ Ð¸ Ñ ÑÐ¿ÐµÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ÑÑÑÑ Ð¸Ð¼ Ñ Ð²Ð°Ð¼Ð¸! ÐÑÐµÑÐ° , Ð²Ð¾ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐ° Ð¼Ð¾ÐµÐ³Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÑÐµÑÑÐ° Ð² ÐÑÑ- ÐÐ¾ÑÐºÐµ , Day Day- Ð±Ð¾Ð¸ÑÑÐµÐ½Ð´ Ð¼Ð¾ÐµÐ¸ Ð¼Ð»Ð°Ð´ÑÐµÐ¸ Ð´Ð¾ÑÐºÐ¸ ÐÐµÐ¸Ð»Ñ, ÑÐ´ÐµÐ»Ð°Ð» ÐµÐ¸ Ð¿ÑÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð½Ð°Ð´ÐµÐ² Ð½Ð° ÐµÐµ Ð¿Ð°Ð»ÐµÑ Ð·Ð°Ð²ÐµÑÐ½Ð¾Ðµ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑÐºÐ¾ÐÐ¾ÐµÐ¼Ñ ÑÑÐ°ÑÑÑÑ Ð½ÐµÑ Ð¿ÑÐµÐ´ÐµÐ»Ð° !!!! ÐÐ¾ÑÐ°Ð´ÑÐ¸ÑÐµÑÑ Ð²Ð¼ÐµÑÑÐµ ÑÐ¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð¸ ?

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ NARGIZ (@nargizzakirova_official)

А у меня в семье снова очередное счастье и я спешу поделиться им с вами! Вчера во время просмотра моего концерта в Нью-Йорке, Day Day — бойфренд моей младшей дочки Лейлы, сделал ей предложение, надев на ее палец заветное колечко. Моему счастью нет предела!!! — написала артистка.

Фанаты певицы поспешили порадоваться за неё и предречь артистке, что она будет «замечательной тёщей». Наргиз призналась, что очень довольна будущим зятем. Он знаком с её дочерью уже пять лет, пара влюблена друг в друга с первого взгляда. Наргиз уже называет жениха дочери сыном, а он её в ответ — мамой.

У Наргиз Закировой трое детей от разных мужчин. Кроме Лейлы у неё есть дочь Сабина и сын Ауэль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наргиз Закирова призналась, что не может себе простить то, что не выполнила последнюю просьбу умирающего отца.

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