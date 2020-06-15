Младшая дочь Наргиз выходит замуж

https://static.news.ru/photo/7a9f13ee-af75-11ea-b620-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Младшая дочь Наргиз Закировой Лейла выходит замуж. Жених сделал девушке предложение во время концерта её матери в Нью-Йорке.

Радостной новостью поделилась в Instagram сама певица. Она предложила поклонникам порадоваться вместе с ней.

А у меня в семье снова очередное счастье и я спешу поделиться им с вами! Вчера во время просмотра моего концерта в Нью-Йорке, Day Day — бойфренд моей младшей дочки Лейлы, сделал ей предложение, надев на ее палец заветное колечко. Моему счастью нет предела!!! — написала артистка.

Фанаты певицы поспешили порадоваться за неё и предречь артистке, что она будет «замечательной тёщей». Наргиз призналась, что очень довольна будущим зятем. Он знаком с её дочерью уже пять лет, пара влюблена друг в друга с первого взгляда. Наргиз уже называет жениха дочери сыном, а он её в ответ — мамой.

У Наргиз Закировой трое детей от разных мужчин. Кроме Лейлы у неё есть дочь Сабина и сын Ауэль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наргиз Закирова призналась, что не может себе простить то, что не выполнила последнюю просьбу умирающего отца.