Младшая дочь Наргиз выходит замуж

А у меня в семье снова очередное счастье и я спешу поделиться им с вами! Вчера во время просмотра моего концерта в Нью-Йорке, Day Day — бойфренд моей младшей дочки Лейлы, сделал ей предложение, надев на ее палец заветное колечко. Моему счастью нет предела!!! — написала артистка.
Фанаты певицы поспешили порадоваться за неё и предречь артистке, что она будет «замечательной тёщей». Наргиз призналась, что очень довольна будущим зятем. Он знаком с её дочерью уже пять лет, пара влюблена друг в друга с первого взгляда. Наргиз уже называет жениха дочери сыном, а он её в ответ — мамой.
У Наргиз Закировой трое детей от разных мужчин. Кроме Лейлы у неё есть дочь Сабина и сын Ауэль.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наргиз Закирова призналась, что не может себе простить то, что не выполнила последнюю просьбу умирающего отца.