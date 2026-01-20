Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 19:45

«Что мое — мое»: Миронова о финансах в отношениях с NAVAI

Блогер Настя Миронова рассказала о распределении финансов в паре с NAVAI

Анастасия Миронова Анастасия Миронова Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Личные доходы остаются за девушкой, а средства мужчины должны оставаться общими, считает блогер Анастасия Миронова. В своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) она ответила на вопрос подписчика, который поинтересовался распределением финансов в их паре с музыкантом NAVAI.

Мы не делим. Все, что мое — мое. Все, что Наваишкино — наше, — написала блогер.

Ранее певец Григорий Лепс признался, что его невеста Аврора Киба обладает жестким характером, при этом у нее нет поводов для ревности. По его словам, он всегда показывает ей свой телефон, так как ему нечего скрывать. В то же время Лепс подчеркнул, что жена должна «быть за мужем» и иметь стройную фигуру.

До этого певица Ольга Бузова в шоу «Натальная карта» рассказала, что зарплата мужчины в 250 тыс. рублей ее не удивляет. Для артистки не менее важен статус молодого человека и его готовность давать деньги на личные расходы просто так. Певица отметила, что ее возлюбленные, хотя и были щедры на подарки, никогда не передавали ей наличные напрямую. Бузова также уточнила, что всегда выбирала сердцем.

блогеры
музыканты
пары
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водителей старше 65 лет предупредили о новых правилах медкомиссии
Военэксперт назвал основную проблему британской армии
Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Сотрудникам МЧС расширили полномочия
В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов
Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов
Российская ПВО сбила 60 беспилотников ВСУ за четыре час
На Украине заявили о жизненно важном дефиците
«Автомат есть»: Лукашенко рассказал о своем домашнем аппарате
Логистика в эпоху неопределенности: как бизнес учится работать без ошибок
Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» держат в камере для особо опасных
Стало известно, когда Молдавия окончательно покинет СНГ
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе
Теплица из оконных рам на балконе за 2 дня: растим рассаду с комфортом
«Должны вести себя, как союзник»: в Европе высказались о доверии к США
Смерть мужа, дети-актеры, четыре развода: как живет Анна Ардова
«Больные люди»: Лукашенко развенчал один миф о Совете мира по Газе
В ГД придумали, как преодолеть «катастрофический кадровый голод» в медицине
Алиев заявил, что Азербайджан и Армения закрыли страницу войны
Раскрыто, возможно ли зачать ребенка в космосе
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.