«Что мое — мое»: Миронова о финансах в отношениях с NAVAI Блогер Настя Миронова рассказала о распределении финансов в паре с NAVAI

Личные доходы остаются за девушкой, а средства мужчины должны оставаться общими, считает блогер Анастасия Миронова. В своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) она ответила на вопрос подписчика, который поинтересовался распределением финансов в их паре с музыкантом NAVAI.

Мы не делим. Все, что мое — мое. Все, что Наваишкино — наше, — написала блогер.

Ранее певец Григорий Лепс признался, что его невеста Аврора Киба обладает жестким характером, при этом у нее нет поводов для ревности. По его словам, он всегда показывает ей свой телефон, так как ему нечего скрывать. В то же время Лепс подчеркнул, что жена должна «быть за мужем» и иметь стройную фигуру.

До этого певица Ольга Бузова в шоу «Натальная карта» рассказала, что зарплата мужчины в 250 тыс. рублей ее не удивляет. Для артистки не менее важен статус молодого человека и его готовность давать деньги на личные расходы просто так. Певица отметила, что ее возлюбленные, хотя и были щедры на подарки, никогда не передавали ей наличные напрямую. Бузова также уточнила, что всегда выбирала сердцем.