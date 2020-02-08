https://static.news.ru/photo/fa231306-4bcd-11ea-8e95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Сергей Минаев резко отреагировал на скандальное интервью Михаила Муромова, обвинившего Аллу Пугачёву в своей «загубленной» карьере. По его словам, у него нет желания обсуждать сплетки «старых больных людей».

Я такие вещи не комментирую. Больные старые люди что-то друг на друга имеют. Пусть они сами объясняют, если неудачно или удачно пошутили, — заявил он в беседе с Nation News.

Он подчеркнул, что Муромов мог сказать что-то лишнее «в сердцах» и должен сам объяснить своё поведение.

Человек уже в возрасте, и надо относиться к этому с пониманием, — заключил он.

Ранее автор хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов признался, что он не получил всенародной любви из-за непростых отношений с певицей Аллой Пугачёвой. По его словам, Примадонна в своё время распорядилась, чтобы его не показывали по телевизору. Она боялась серьёзной конкуренции, поэтому пыталась сразу же от всех избавиться, писал NEWS.ru.