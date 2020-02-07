https://static.news.ru/photo/34dc08b6-49a5-11ea-b385-fa163e074e61_660.jpg Михаил Муромов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор Михаил Муромов признался, что он не получил всенародной любви из-за непростых отношений с певицей Аллой Пугачёвой.

По его словам, Примадонна в своё время распорядилась, чтобы его не показывали по телевизору. Она боялась серьёзной конкуренции, поэтому пыталась сразу же от всех избавиться.

Сам музыкант добавил, что своей жизнью доволен. Он отдыхает на рыбалке. Иногда выступает вместе с певицей Азизой.

В конце 80-х за ней пытался ухаживать Филипп Киркоров. Им в то время руководил его отец. Бедрос знал, куда и к кому его приткнуть. И вот однажды он сказал ему: «Фас за Азизой!» — рассказал Муромов, добавив, что девушка отказала Киркорову.

Кроме того, он похвастался тем, что в свои 70 лет имеет насыщенную личную жизнь.

Возраст моих девушек — от 20 до 70 лет. Они сами приезжают, а я не отказываю, — заявил артист в разговоре с порталом «Собеседник.ru».

Как писал NEWS.ru, композитор Игорь Николаев назвал три песни, которые негативно сказались на судьбе его и Аллы Пугачёвой. Несколько раз после исполнения композиций их жизнь менялась самым кардинальным способом, и не в лучшую сторону. Это песня «Две судьбы», которую Алла Пугачёва исполнила вместе с Владимиром Кузьминым, «Незваный гость» — с Сергеем Челобановым. Для себя роковой композитор назвал песню «Дельфин и русалка», после которой они с Наташей Королёвой расстались.