https://static.news.ru/photo/abd1a4ea-38a1-11ea-864b-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Композитор Игорь Николаев назвал три песни, которые негативно сказались на судьбе его и Аллы Пугачёвой. Несколько раз после исполнения композиций их жизнь менялась самым кардинальным способом и не в лучшую сторону.

Это песня «Две судьбы», которую Алла Пугачёва исполнила вместе с Владимиром Кузьминым, «Незваный гость» с Сергеем Челобановым. Для себя рокой композитор назвал песню «Дельфин и русалка», после которой они с Наташей Королёвой расстались. Откровения музыканты прозвучали в программе «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» в эфире «Русского радио».

Это перенос информации на реальную жизнь. Так, конечно, не всегда бывает, но в наших ситуациях точно так, — пояснил Николаев.

После этого он и Примадонна навсегда отказались исполнять подобного рода пророческие песни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Игорь Николаев считает, что Алла Пугачёва не покинет шоу-бизнес. Он видит её будущее в кино или в продюсировании артиста.