«Мимо нот»: продюсер объяснил плохое пение Семенович для подписчиков Рудченко: живое исполнение Анны Семенович тянет на три балла из пяти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко не увидел никаких критичных огрехов в исполнении песни Анны Семенович на берегу Енисея. Артистка выложила в соцсетях свой перфоманс, где а капелла исполнила свою песню «Я за тобой», но подписчики не оценили старания певицы. Рудченко в разговоре с NEWS.ru оценил пение экс-солистки «Блестящих» на три балла из пяти.

Конечно, она там лажает, поет мимо нот, но она там танцует и крутится. Это может быть, когда человек не подготовлен и нет активного гастрольного графика, нет должной физической подготовки, концертов мало. Голос с ее телом очень плохо взаимодействует. Когда она пляшет и танцует, вылетает из нот. Слышно, что она немного вибрирует, но особо критичного я не услышал. Сильно критически я бы не воспринимал. Из пятерочки троечку бы поставил, — сказал музыкальный критик.

Он отметил, что Анна Семенович – певица 2000-х, когда в основном работали со студиями, поэтому сейчас тяжело в сознании слушателей переломить восприятие, что эта звезда может петь живьем со всеми издержками этого формата.

Люди настолько привыкли к студийным записям, стерильным, где тюнингованный вокал, обработка на голос повешена, что живое исполнение не особо воспринимается. То, что вне студийной записи уже считается очень плохо, — говорит Рудченко.

В августе Анна Семенович рассказала, что повторно заморозила яйцеклетки, чтобы быть уверенной в будущем материнстве. Впервые заморозила яйцеклетки в 2021 году, но в августе 2023-го решила повторно пройти процедуру, предварительно пройдя терапию по основным репродуктивным показателям.