Родить после 50 лет: кто из российских артисток заморозил яйцеклетки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

Певица Анна Семенович заявила, что повторно заморозила яйцеклетки, чтобы быть уверенной в будущем материнстве. Кто из российских артистов решился на аналогичную процедуру и почему?

Кто из российских артистов заморозил яйцеклетки

Семенович впервые заморозила яйцеклетки в 2021 году, но в августе 2023-го решила повторно пройти процедуру. В социальных сетях 45-летняя артистка рассказала, что во второй раз перед изъятием биоматериала прошла терапию.

«Я отстимулировалась уколами в течение 12 дней. Мои яйцеклеточки созрели. Стимулирую для того, чтобы созревала не одна яйцеклетка в цикле, а, чтобы яйцеклеток было больше. Никаких неприятных и дискомфортных ощущений», — сообщила певица.

Исполнительница Татьяна Буланова заморозила свои яйцеклетки несколько лет назад. Артистка рассказала РИА Новости, что не планирует заводить третьего ребенка, но не исключает, что такое желание у нее может появиться спустя несколько лет.

Телеведущая Мария Малиновская хочет стать матерью во второй раз, поэтому решилась на процедуру заморозки яйцеклеток, когда ей было 40 лет.

«Поскольку в мужчинах я немножечко разочаровалась, а тянуть с этим делом невозможно — чем больше у женщин возраст, тем выше риски развития разных тяжелых заболеваний, я к своему 40-летию сделала себе не подарок, а нечто более важное. Я решила, что мужчину можно ждать сколько угодно долго, а яйцеклетки у меня не молодеют, поэтому я их заморозила», — рассказала она МУЗ-ТВ.

Певица Наталья Власова отпустила дочь Пелагею жить с отцом в ОАЭ. Менеджер артистки Андрей Карпов заявил KP.RU, что исполнительница сейчас погрузилась в творчество и планирует стать во второй раз матерью после 50 лет.

«Наталье хватает пока одного ребенка, и ко второму она не готова. В ближайшее время она будет замораживать свои яйцеклетки. Кроме того, на фоне сложностей в общении с дочкой у певицы начало ухудшаться зрение. Да и сама она признает, что пока не готова ко второму ребенку. Именно поэтому решила прибегнуть к процедуре заморозки яйцеклетки, чтобы родить после 50 лет», — сказал он.

Актриса Агата Муцениеце воспитывает двух детей от актера Павла Прилучного. В своем YouTube-шоу Mambook артистка заявила, что готова пройти процедуру изъятия яйцеклеток, чтобы родить после 45 лет. По ее словам, в Москве заморозить биоматериал стоит 100–150 тысяч рублей, а за его хранение нужно платить 12 тысяч рублей в год.

«Я потяну! Я сейчас прямо задумалась. Пока еще в возрасте нормальном, просто на всякий случай. Ну вдруг пригодятся. Вдруг я в 45 захочу родить, а уже не смогу», — отметила Муцениеце.

Певица Бьянка на YouTube-шоу «Алена, блин!» заявила, что собирается заморозить яйцеклетки, потому что хочет иметь возможность родить в любом возрасте.

«Замораживайте все что хотите и вообще не парьтесь по поводу того, что скажет общество. Я постараюсь заморозить все, что я успею заморозить, главное — найти на все время», — сказала исполнительница.

Соответствующую процедуру около 20 лет назад прошла певица Алла Пугачева, благодаря чему родились ее двойняшки — Лиза и Гарри. Об этом рассказал шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в программе «Прямой эфир».

Кто из зарубежных артистов заморозил яйцеклетки

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон в 2021 году заморозила яйцеклетки. В интервью порталу Delish она рассказала, что хочет стать мамой двоих детей.

«Я ненавижу уколы, но мне нужно было делать их по несколько раз в день. Это больно и неприятно, и я ненавидела этот процесс. Но я очень счастлива, что мы это сделали. Это непросто, очень много эмоций», — заявила Хилтон.

Актриса Эмма Робертс рассказала для журнала Cosmopolitan, что страдала от бесплодия и по совету врачей решила заморозить свои яйцеклетки, но два года назад она смогла забеременеть естественным путем и родила сына.

Певица Рита Ора в интервью изданию The Guardian сообщила, что заморозила свои яйцеклетки, когда ей еще не исполнилось и 25 лет. На процедуру она решилась по рекомендации семейного врача.

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