«Бесплодие — звучит не так страшно»: Королёва о просьбе Азизы об яйцеклетке

Певица Наташа Королёва поддержала исполнительницу Азизу в её стремлении завести ребёнка с мужем и напомнила о современных технологиях, которые могут помочь справиться с бесплодием. Так она прокомментировала просьбу Азизы поделиться с ней своей яйцеклеткой для зачатия плода. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Желание Азизы родить ребёнка — это прекрасно! Мы живём в такое время, что технологии позволяют сделать счастливыми семьи, для которых приговор врачей — бесплодие — звучит не так страшно! Я от всей души желаю, чтобы Азизы с мужем всё получилось и в их семье наступило долгожданное пополнение, — поддержала Азизу Королёва.

Певица Азиза призналась, что хотела бы получить биоматериал Королёвой для зачатия своего ребёнка, потому что «Наташа — прекрасный человек, она — умная, порядочная». Исполнительница добавила, что готова «в ноги упасть» за яйцеклетку Королёвой, так как «лучшей кандидатуры», по словам Азизы, она найти не сможет.

Ранее Наташа Королёва призналась, что подарила свою яйцеклетку другу-гею из США, чтобы он мог завести ребёнка от суррогатной матери.