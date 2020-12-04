Милославская о сцене с Асмус и Янковским в «Тексте»: «испанский стыд»

https://static.news.ru/photo/785b82f4-36c3-11eb-9a01-fa163e074e61_660.jpg Стася Милославская Фото: milostasii/instagram.com

Актриса Стася Милославская прокомментировала откровенную сцену из фильма «Текст» с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского.

По словам Милославской, её восхищает смелость коллеги. При этом она отметила, что эта сцена была необходима именно в таком «грязном формате».

То чувство неловкости, которое испытали все зрители, от того, что ты подсматриваешь чужую жизнь, испанский стыд — самое правильное ощущение, — пояснила актриса в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Милославская считает, что не все зрители были готовы увидеть подобную сцену в кино, отсюда такое большое количество критики, которая обрушилась в первую очередь на Асмус.

Как писал NEWS.ru, ранее Асмус опубликовала снимки, сделанные в ванной. На фото она без одежды лежит в воде, а всё самое сокровенное скрывает пена. В подписи к этим кадрам Асмус пояснила, что фотографировалась по заданию режиссёра Клима Шипенко для фильма «Текст».

Премьера фильма «Текст» состоялась в октябре 2019 года. Она сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за съёмок в предельно откровенных постельных сценах. Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила мужу — шоумену Гарику Харламову. Тот же напоминал, что его супруга является актрисой, а сцена была необходима для сюжета.

Нападки на актёрскую чету происходили на фоне слухов о расставании пары. На кинофестивале «Евразийский мост» в сентябре Асмус заметили без обручального кольца. Однако тогда она утверждала, что они оба кольца не носят.

В конце июня 2020 года стало известно, что актеры действительно разводятся. Харламов это традиционно отрицал, заявив, что решение подать заявление о расторжении брака — игра на публику ради интернет-шоу Comment Out. Однако Асмус подтвердила, что их брак действительно распался. По её словам, именно она стала инициатором разрыва.