https://static.news.ru/photo/f887e966-1970-11ea-8e86-fa163e074e61_660.jpg Ольга Серябкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался в отношении солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной. Певица накануе разоткровенничалась, что жила однополой любовью со своей напарницей по группе Еленой Темниковой.

Милонов возмутился тем, что артистка ради дешёвой популярности пошла на такие откровения. Её слушают молодые девчонки, которые берут с неё пример, подражают ей, аргументировал депутат в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ .

И поэтому не стоит публично выкладывать свои сексуальные пристрастия.

Она может жить хоть с паровозом ржавым, на котором Ленин из Финляндии приехал. Никого это не интересует. Зачем нам это вываливать? Зачем ты учишь личной жизни девчонок малолетних? Учи их петь, танцевать, — приводил доводы Милонов.

Депутат уверен, что личная жизнь каждого на то и личная, чтобы быть скрытой от посторонних глаз. Сам он никогда не распространяется о своей семье. А на вопросы об интимной жизни уверенно отвечает, что уважающему себя мужчине не пристало делиться такими подробностями. да ещё и публично.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина рассказала, что после одного из концертов на неё напала её коллега Елена Темникова. Произошло это в лифте, когда двери закрылись и они остались вдвоём.