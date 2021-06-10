Милохин сбил камеру ногой во время обращения к взрослым

https://static.news.ru/photo/8ccab960-ca8b-11eb-a517-96000091f725_660.jpg Даня Милохин Фото: danya_milokhin/intsgram.com

Российский блогер Даня Милохин на своей странице в Instagram записал обращение к взрослым, которые «не понимают детей». По его словам, звёзды соцсетей не хотят навредить молодому поколению. В конце ролика она сбил камеру ногой, когда попытался попрощаться со зрителями красивым жестом.

Обращение к взрослым. Я бы хотел обратиться к людям, которые не понимают новое поколение — нас, детей. Мы не хотим вам зла, мы никому не хотим зла. У нас нет такой цели. Мы живём, творим. Нам круто, и хотим, чтобы всем вокруг было круто. Только это, — заявил Милохин.

Скандал разгорелся после визита Милохина на премию МУЗ-ТВ в сшитых пополам розовом платье и чёрном брючном костюме. Его нарядом заинтересовался и Роскомнадзор. Ведомство проверит передачу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Пресс-служба РКН отметила, что информация, продвигающая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в ТВ-эфире только после 23:00 и при маркировке 18+.

Трансляция премии МУЗ-ТВ в 2021 году установила рекорд по числу зрителей на ТВ и в Digital. Шоу посмотрело свыше 20 млн человек с 4 по 6 июня. Сам концерт состоялся 4 июня. Кроме того, прямой эфир восьмичасового мероприятия, показанный сразу по двум каналам — «МУЗ-ТВ» и «Ю» — обошёл по доле все федеральные каналы.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ночные снайперы» певица Диана Арбенина раскритиковала премию МУЗ-ТВ на своей странице в Instagram. Она заявила, что больше не собирается участвовать в подобных «перформансах». Звезда считает, что это мероприятие не имеет никакого отношения к музыке, и назвала его «парадом безвкусицы». По её мнению, награды достались «обделённым талантом детям».