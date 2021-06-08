Образ Дани Милохина на премии МУЗ-ТВ заинтересовал Роскомнадзор

https://static.news.ru/photo/4c9db748-c856-11eb-b71a-96000091f725_660.jpg Даня Милохин Фото: danya_milokhin/instagram.com

Премия МУЗ-ТВ в 2021-м стала, пожалуй, одной из самых скандальных за прошедшие годы: шокирующий образ блогера Дани Милохина в костюме интерсекс-человека и Игорь Синяк в чёрном женском платье. Кроме того, поклонников удивили рэпер Дава и Филипп Киркоров в свадебных фраках в окружении 10 голых мужчин. Шоу заинтересовался и Роскомнадзор. Ведомство проверит передачу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передаёт портал Daily Storm.

Пресс-служба РКН отметила, что информация, продвигающая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в ТВ-эфире только после 23:00 и при маркировке 18+.

На афишах премии организаторами указан знак информационной продукции «6+». В данном случае, полагаем, следует провести проверку не только трансляции премии, но и самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства РФ. Однако проведение такого рода государственного контроля не входит в полномочия Роскомнадзора, — добавили в РКН.

Накануне Иван Ургант высмеял артистов, посетивших премию МУЗ-ТВ. В эфире «Вечернего Урганта» он обсудил с коллегой по программе Дмитрием Хрусталёвым Филиппа Киркорова и блогера Даву Манукяна. Соведущий Урганта поинтересовался, почему журналист уверен, что Киркоров приехал на мероприятие именно с Давой, на что шоумен ответил, что видел, как они «выезжали из ЗАГСа».

Церемония вручения премии МУЗ-ТВ в этом году впервые за много лет прошла без своего создателя. Арман Давлетяров прекратил сотрудничество с телеканалом с января этого года. Несмотря на это, ему продолжают писать гневные реплики по поводу организации «Премии», на что экс-глава МУЗ-ТВ посчитал нужным публично ответить.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ночные снайперы» певица Диана Арбенина раскритиковала премию МУЗ-ТВ на своей странице в Instagram. Она заявила, что больше не собирается участвовать в подобных «перформансах», так как это «парад безвкусицы». Звезда считает, что это мероприятие не имеет никакого отношения к музыке, и назвала его «парадом безвкусицы». По её мнению, награды достались «обделённым талантом детям».