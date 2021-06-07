«Парад безвкусицы»: Арбенина резко высказалась о премии МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/ee943dd6-c6c8-11eb-be38-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Ночные снайперы», певица Диана Арбенина раскритиковала премию МУЗ-ТВ на своей странице в Instagram. Она заявила, что больше не собирается участвовать в подобных «перформансах», так как это «парад безвкусицы».

Звезда считает, что это мероприятие не имеет никакого отношения к музыке, и назвала его «парадом безвкусицы». По её мнению, награды достались «обделённым талантом детям».

При этом Арбенина положительно оценила перформанс Моргенштерна, который вышел на сцену и начал протестовать, когда победу в номинации «Исполнитель года» отдали не ему, а юмористу Александру Ревве.

Он реально порвал вас, ребята, своей выходкой в конце всего этого фарса, — отметила она.

Как сообщалось ранее, Ксения Собчак устроила публичную перебранку на вручении премии МУЗ-ТВ. Телеведущая съязвила по адресу рэпера Моргенштерна и его подруги.