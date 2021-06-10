Премия МУЗ-ТВ установила рекорд по числу зрителей

https://static.news.ru/photo/a812b8e6-ca84-11eb-aebc-96000091f725_660.jpg Фото: muztv/instagram.com

Трансляция премии МУЗ-ТВ в 2021 году установила рекорд по числу зрителей на ТВ и в Digital, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала «МУЗ-ТВ». Шоу посмотрело свыше 20 млн человек с 4 по 6 июня. Сам концерт состоялся 4 июня.

Кроме того, прямой эфир восьмичасового мероприятия, показанный сразу по двум каналам — «МУЗ-ТВ» и «Ю» — обошёл по доле все федеральные каналы. Доля среди женской аудитории в возрасте от 20 до 40 лет с доходами выше среднего составила 10,8 %. На онлайн-платформах, по информации МУЗ-ТВ, также побиты рекорды — охват в соцсетях превысил 120 млн юзеров.

Это в 2,5 раза больше охвата премии в 2019 году. <...> Охват в TikTok составил более 40 миллионов пользователей, а количество подписчиков в ходе премии увеличилось более чем на 100 тысяч, что дало 50-процентный прирост аудитории в официальном аккаунте канала всего за сутки. Охват постов в Instagram составил более 70 миллионов, а четыре видео на YouTube попали в тренды, — добавили в МУЗ-ТВ.

Премия МУЗ-ТВ в 2021-м стала, пожалуй, одной из самых скандальных за прошедшие годы: шокирующий образ блогера Дани Милохина в костюме интерсекс-человека и Игорь Синяк в чёрном женском платье. Кроме того, поклонников удивили рэпер Дава и Филипп Киркоров, которые появились на премии в свадебных фраках в окружении 10 голых мужчин.

Ранее певица Светлана Лобода ответила в Instagram на обвинения в плагиате после музыкальной премии МУЗ-ТВ. Филипп Киркоров увидел в номере подозрительное сходство выступления артистки с клипом американской звезды Бейонсе, вышедшим ранее. В обоих случаях исполнительницы предстали в образе Марии Магдалины, воспели образ матери и напомнили зрителю о картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».