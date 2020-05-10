Михаил Ефремов пожаловался, что не может пить, как раньше

https://static.news.ru/photo/c62b0fcc-92a9-11ea-babc-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России Михаил Ефремов признался, что из-за коронавируса не может пить спиртное, как раньше.

По словам актёра, он не «домашний алкоголик», ему нужны бары и пабы, а они сейчас закрыты.

Как рассказал Ефремов «Коммерсанту», он вынужден находиться дома с детьми, иногда дочь разрешает ему «кое-что, но всё равно это меньше, чем раньше».