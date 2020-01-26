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Актёр Михаил Боярский негативно высказался о женщинах, которые решают заводить детей в солидном возрасте. По словам артиста, такое поведение — это придурь, а не счастье.

Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта — это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесёт гроб до могилы, надо рассчитывать только на себя. Перспективы не вижу, — заявил «мушкетёр» в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Также Боярский поздравил своего друга Дмитрия Харатьяна с юбилеем, не так давно актёру исполнилось 60 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского, опубликовала 24 января на официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.