https://static.news.ru/photo/126dfce0-3f36-11ea-a49c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.

Пост артистки посвящён дню рождения её родного брата Сергея. Сестра поздравила его с праздником с нежностью и теплотой. Мужчине 24 января исполнилось 40 лет.

Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и весёлый, мой дорогой брат. С Днём рождения! Будь здоров и счастлив! 40 лет — полёт нормальный, — написала актриса в Instagram.

На снимке можно увидеть почти всю семью Боярских — дочь и сын легендарного актёра в компании мамы и папы. Сам Михаил Боярский на семейном фото решил обойтись без своей фирменной шляпы — атрибута, в отсутствие которого многим россиянам «мушкетёра» уже очень трудно представить.

Как ранее писал NEWS.ru, Боярская отправилась вместе с семьёй на новогодние каникулы в жаркие страны.