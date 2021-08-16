Менеджер МакSим высказалась о реабилитации певицы в Подмосковье

Менеджер Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова высказалась об отправке певицы в реабилитационный центр в Подмосковье. Она заявила, что информация не соответствует действительности. По её словам, артистка будет проходить реабилитацию дома, передаёт ТАСС.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник ранее сообщил, что в медицинском учреждении в Московской области исполнительница пробудет 21 день: врачи будут заниматься с ней дыхательной гимнастикой и другими полезными для восстановления организма упражнениями.

Это ложная информация. Все специалисты приезжают оказывать ей помощь на дому. Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает, — прокомментировала Соколова.

Она добавила, что 23 августа Абросимовой ещё предстоит снятие швов, оставшихся после пребывания в реанимации.

МакSим совсем недавно выписалась из больницы и вернулась домой, чтобы провести время с дочками. Около месяца назад из-за осложнений, вызванных коронавирусом, певицу ввели в состояние искусственной комы, из которого она вышла совсем недавно. В настоящий момент здоровью Марины ничего не угрожает, но она частично потеряла память, и на восстановление её вокальных данных могут уйти месяцы.

Ранее сообщалось, что менеджер МакSим назвала события, которые певица не помнит после комы.