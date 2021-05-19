Меладзе высказался о шоу-бизнесе как о «клубке целующихся змей»

https://static.news.ru/photo/009c8dd2-b907-11eb-ad98-96000091f725_660.jpg Валерий Меладзе Фото: instagram.com/meladzevalerian/

Валерий Меладзе во время блиц-опроса не удержался и высказался, что он думает о шоу-бизнесе. Музыкант охарактеризовал индустрию как «клубок целующихся змей», пишут «Аргументы недели».

В интервью певец ответил на вопросы об отношениях мужчины и женщины, о своих взглядах на судьбу человека и личном способе избавиться от хандры. По мнению Меладзе, женщина может оттолкнуть мужчину своей беспринципностью — и это отвратительно.

О своей личной жизни певец умолчал и даже не стал отвечать на вопрос, ревнует ли он свою жену. Что же до хандры, то от неё у артиста есть один способ — сон.

Если чувствую, что на меня «нахлынуло», то прихожу домой, пью горячий чай и сплю! Долго сплю! — поделился секретом Меладзе.

Говоря о судьбе человека, певец отметил, что невозможно изменить то, что дано нам с рождения.

Валерий Меладзе женат на бывшей солистке «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой. В апреле у них родился третий ребёнок. Теперь у пары двое сыновей и дочь по имени Агата. Также Меладзе воспитывает троих детей от первого брака.

Как сообщалось ранее, бывшая супруга певца Валерия Меладзе Ирина поздравила в Instagram их общую дочь Софью с днём рождения и рассказала о её жизни. Средней дочери артиста исполнилось 22 года.