Меладзе прокомментировал попадание в рейтинг нежелательных артистов

https://static.news.ru/photo/facbc4ae-30d0-11eb-800a-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: facebook.com/meladzeofficial

Певец Валерий Меладзе, возглавивший рейтинг «самых нежелательных» артистов на телевизионных «новогодних огоньках», усомнился в корректности проведённого журналистами исследования.

Могу поспорить, если бы они поставили вопрос наоборот — кого люди хотят видеть на «голубых огоньках», — список был почти таким же. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение этот авторитетный источник информации, но многое зависит от того, на чём они основывались и насколько это объективно, — заявил «Газете.Ru» Меладзе.

Ранее Меладзе уже обвинял СМИ в неправильной трактовке его слов. Певец подчеркнул, что не призывал артистов к бойкоту новогодних телепрограмм, а сделал всего лишь такое предположение.

Как писал NEWS.ru, певец Валерий Меладзе занял первую строчку списка из звёзд, которых зрители не хотят видеть в «голубых огоньках» на Новый год. Вторую строчку рейтинга, составленного РИА ФАН, заняла певица Ольга Бузова, на третьем месте — рэпер Моргенштерн, за ним расположился король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров. Не хотят слышать на Новый год россияне и «золотой голос» Николая Баскова. Жители страны также против появления Аллы Пугачёвой, которая когда-то и придумала формат «голубого огонька».

Меладзе предлагал бойкотировать съёмки в праздничных телешоу в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.