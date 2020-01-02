https://static.news.ru/photo/17841856-2d46-11ea-ac3c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во время финала музыкального шоу «Голос» продюсер Константин Меладзе поздравил всех с Новым годом и выразил восхищение работой наставников.

Подводя итоги конкурса, Меладзе отметил, что Сергей Шнуров является лучшим наставником.

Хочу выразить своё восхищение работой наставников: учиться никогда не поздно. Я очень многому у них научился, а предыдущий номер доказал, что Серёга — лучший наставник, — цитирует РИА Новости слова продюсера.

По итогам зрительского голосования Сергей Шнуров также был выбран лучшим членом жюри.

Как говорят в десанте: «Кто, если не я», — сказал Шнуров, получая награду.

Как писал NEWS.ru, Сергей Шнуров на шоу «Вечерний Ургант» рассказал почему именно он, а не Сюткин, должен стать лучшим наставником в «Голосе». Музыкант заявил: «Сюткин много двигается. Он выходит и оставляет за собой много песка. А так-то вообще замечательный человек».