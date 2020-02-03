https://static.news.ru/photo/8765abba-464d-11ea-aab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что однажды в своей жизни соврала ради работы. В 2015 году она воспользовалась шансом сняться в сериальной роли, обманув продюсеров.

Причём телесериал «Форс-мажоры», куда она попала обманным путём, оказался самым известным проектом в кинокарьере Маркл, сообщает «Газета.ru».

Жена принца Гарри призналась, что на отборе сообщила будто бы имеет членство в Гильдии киноактёров США, хотя на самом деле это было не так. По словам Маркл, она до сих пор ощущает себя мошенницей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Меган Маркл ищет пронырливого агента, который поспособствует её возвращению в кино. Отмечается, что перспективы покорить Голливуд для бывшей актрисы и фотомодели выглядят не самыми радужными, поскольку в активе у неё лишь участие в сериале «Форс-мажоры», остальные роли она получала в малобюджетных картинах и ничем особо не запомнилась.