Мать рэпера Yung Trappa отказалась верить, что он мог изнасиловать девушку

Мать рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева) Ольга Ширяева не поверила, что её сын мог совершить изнасилование. Она заявила, что не понимает, почему заявившие о преступлении студентки вообще связались с недавно отсидевшим парнем с неоднозначной репутацией. Её слова передаёт телеканал «360».

Почему они поехали с сидевшим рэпером, непонятно. Который позиционирует себя в Сети, по-моему, тоже не очень, — задалась вопросом Ширяева.

Женщина призналась, что ей тяжело об этом говорить, потому что она очень переживает за сына. Ширяева сообщила, что рэпера поддерживают его друзья, они считают, что заявившая об изнасиловании девушка врёт.

Ранее на рэпера Yung Trappa завели два уголовных дела — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Следователи намерены настаивать на заключении рэпера под стражу.

В 2015 году Yung Trappa уже был осуждён на 5 лет и 7 месяцев колонии — за распространение наркотиков. В феврале 2021-го исполнитель вышел на свободу.