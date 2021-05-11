«Мат-перемат»: Пенкин рассказал о бездарях на шоу Бузовой

https://static.news.ru/photo/26261b90-b2b3-11eb-ade6-96000091f725_660.jpg Фото: В гостях у Гордона / youtube

Российский певец и музыкант Сергей Пенкин рассказал, считает ли он, что сейчас «время бездарей», в шоу Дмитрия Гордона на Youtube. Он рассказал, что пришёл недавно на передачу, которая вела Ольга Бузова, и ему не понравилась музыка молодёжи из-за обилия нецензурной лексики.

Я недавно выступал у Оли Бузовой в программе на ТНТ, и что пела молодёжь. Мат-перемат — это было ужасно. Это была такая передача, в которой я мог что-то сказать. [Я объяснил], что вы вот такие модные, но через два-три месяца вы будете непопулярны. Сейчас всё быстро летит, — рассказал он в беседе с ведущим.

Пенкин рассказал, что сам продержался уже 30 лет на сцене «без рекламы и без ничего», и предложил молодым исполнителям попробовать так же.

Он также во время интервью обсудил с Гордоном ситуацию между Россией и Украиной и заявил, что ему «жаль, что мы не вместе».

Ранее NEWS.ru писал, что артист Сергей Пенкин и певица Лариса Долина когда-то были очень дружны. Однако со временем эти отношения развалились. Причину прекращения дружбы сам Пенкин видит в появлении у Долиной нового супруга.