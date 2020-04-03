Маша Распутина рассказала, куда пропала её дочь

https://static.news.ru/photo/cc8b1522-75e1-11ea-872d-fa163e074e61_660.jpg Маша Распутина Фото: masharasputina_official/instagram.com

19-летняя дочь певицы Маши Распутиной Мария заставила волноваться своих подруг. Они утверждали, что не могут связаться с девушкой. Однако артистка рассказала, где находится её наследница.

В беседе с журналистами она подчеркнула, что у её дочки всё хорошо.

Читала сообщение девушки, разыскивающей мою дочь. В возрасте Маши всякое случается. Быть может, она просто не хочет общаться с этой подругой, поэтому не выходит с ней и не связывается, — приводит её слова журнал StarHit.

Она обратила внимание на то, что ситуация в стране из-за коронавируса очень непростая, и рассказала, как проводит время в самоизоляции.

Мы не выходим из дома. Я занимаюсь спортом, читаю книги и смотрю турецкие сериалы. Бережёного Бог бережёт. Гулять сейчас нельзя — только безумные это делают, — отметила певица.

Как писал NEWS.ru, ранее певица Лолита Милявская призналась, что у неё есть доказательства противоправных действий её пятого супруга, после которых он с наибольшей долей вероятности окажется в тюрьме.