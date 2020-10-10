Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками на фоне слухов о пропаже

https://static.news.ru/photo/a03e9088-0be7-11eb-aade-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Популярная в 1990-х годах певица Марина Хлебникова после долгой паузы проявила активность в Сети.

Артистка выложила в Instagram фото, на котором она, одетая в белую шляпку и кружевное платье того же цвета, загадочно смотрит в сторону, сидя в домашнем интерьере.

Недавно делали новую фотосессию. Хотели бы просмотреть фото? — обратилась к подписчикам звезда.

Как писал NEWS.ru, поклонники певицы были обеспокоены её долгим отсутствием в соцсетях. Страхи фанатов подогревались признанием знаменитости — Хлебникова некоторое время назад заявила, что страдает от тяжёлой болезни. Также в Интернете распространялись слухи о пристрастии артистки к алкоголю.

Звезда признавалась, что борется с недугом уже 15 лет и он оставил отпечаток на её внешности и отражается на весе. О какой именно болезни идёт речь, Хлебникова не уточняла.