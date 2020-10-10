Певица Хлебникова встревожила фанатов внезапным исчезновением

https://static.news.ru/photo/b85dd5f6-0b4d-11eb-8388-fa163e074e61_660.jpg Марина Хлебникова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Марина Хлебникова насторожила пользователей, пропав из соцсетей. В последнее время певица признавалась, что тяжело больна, сейчас поклонники артистки предположили самое худшее.

Фанаты пишут на странице Хлебниковой тревожные комментарии, вопрошая, где сейчас находится артистка. Они просят Хлебникову выйти на связь и говорят о своих переживаниях по этому поводу. «Марина, вы прекрасны, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Всего вам наилучшего!», — написали фанаты.

Хлебникова в прошлом году призналась, что 15 лет борется с некой болезнью. Её название певица не обнародовала, но сказала, что именно недуг портит ей внешность и отражается на весе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марина Хлебникова порядком удивила поклонников похорошевшим видом после того, как певицу обвинили в пьянстве. К тому же она приступает к съёмкам нового клипа.