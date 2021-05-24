«Маразм»: Пригожина возмутило предложение Украины по Евровидению

https://static.news.ru/photo/69203250-bc72-11eb-912d-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Продюсер Иосиф Пригожин возмутился предложением члена жюри Евровидения от Украины Игоря Кондратюка запретить россиянам и украинцам оценивать друг друга на конкурсе, пишет НСН .

Пригожин посоветовал Кондратюку вообще не отправлять никого туда, где присутствуют представители России, раз уж «маразм» дошёл до такой степени.

Отрезают пуповину до такой степени, чтобы шансов даже не было знать, что мы когда-то были вместе. Я не знаю, каким местом эти люди думают, у меня нет слов. Нет смысла ставить друг другу оценки, потому что будет ноль, — возмутился продюсер.

Он поинтересовался, показывали ли участницу от России во время трансляции Евровидения на Украине или просто перекрыли её номер рекламой.

Они хуже Гитлера, получается. Вступите вы в переговоры, начните общаться, ищите компромисс, ищите решения, действуйте в правовом поле, не подставляйте людей, — подчеркнул Пригожин.

Продюсер также отметил сходство победителей конкурса Måneskin с российской группой Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году. По его мнению, итальянцы заслужили первое место, однако Little Big задали определённый тренд, и многие артисты попытались взять идеи из их выступления.

Манижа выступила блестяще как артистка, но песня никуда не годится. У нас не было шанса. Жалко, что использовали музыкальный талант в таком странном произведении, — добавил он.

Ранее член профессионального жюри Евровидения-2021 от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила конкурса из-за России.