На Украине потребовали из-за РФ изменить правила Евровидения

https://static.news.ru/photo/9f5a076a-bc31-11eb-81c0-96000091f725_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Член профессионального жюри Евровидения-2021 от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила конкурса из-за России. В колонке для «Обозревателя» он объяснил необходимость корректировки.

Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! — написал Кондратюк.

Он добавил, что вне политики может быть музыка, но не музыканты и певцы. На конкурсе в Роттердаме профессиональные жюри от России и Украины представителям друг друга не дали ни одного балла.

Ранее стало известно, что «неожиданная» победа группы Måneskin, представляющей Италию, стала вполне ожидаемой для зрителей. Россия — в лице Манижи — заняла лишь девятое место. NEWS.ru рассказывает о главных провалах и самых ярких моментах 65-го Евровидения.