«Неожиданная» победа Италии и главные провалы: как прошло Евровидение

В Роттердаме на арене Ahoy минувшей ночью подвели итоги международного музыкального конкурса «Евровидение-2021». «Неожиданная» победа группы Måneskin, представляющей Италию, стала вполне ожидаемой для зрителей. Россия — в лице Манижи — заняла лишь девятое место. NEWS.ru рассказывает о главных провалах и самых ярких моментах 65-го Евровидения.

«Неожиданная» победа

В целом в 2021 году конкурс прошёл без особых сюрпризов. Как и предполагали букмекеры, победителями стали Måneskin с песней Zitti E Buoni. Выступление было запоминающимся, и, хотя подача исполнителей явно на любителя, Måneskin смогли покорить зрителей, собрав 524 балла по итогам голосования.

Экстравагантные наряды участников группы на фоне блёсток и высоких каблуков оказались куда более стильными и яркими. Выступление дополнили спецэффекты в рокерской стилистике, уложенной под формат Евровидения. Немаловажно, что сам вокалист Дамиано Давид, расхаживавший по сцене на толстых каблуках, обладает притягательной харизмой.

Музыканты, однако, признались, что результаты голосования стали для них неожиданностью.

Это невероятно, мы не ожидали этого, и мы очень счастливы! — сказала на пресс-конференции после объявления итогов конкурса бас-гитаристка Виктория Де Анжелис.

Артисты выразили благодарность зрителям и жюри, а также порадовали фанатов анонсом нового альбома и запланированного на декабрь тура. Кроме Давида, в группу входят басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Коллектив уже выигрывал музыкальные конкурсы, занял второе место в шоу талантов X Factor в 2017 году, после чего и стал известным.

Выступление Манижи

Представительницу России публика приняла тепло: выступление сопровождалось шквалом аплодисментов, однако до победы Маниже всё равно оказалось далековато. Исполнительница с песней Russian Woman («Русская женщина») заняла лишь девятое место, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. В общей сложности девушка набрала 204 балла: 100 от зрителей и 104 от жюри. Причём из жюри максимальные 12 России присудил только Азербайджан.

Сама Манижа не отчаялась и заявила, что довольна собой.

Для меня самое главное было — это сделать всё на 100% на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до Евровидения о них говорила, потому что вы самые прекрасные, — сказала она.

Артистка поблагодарила зрителей, собравшихся на арене Ahoy, за тёплый приём. Они, по словам Манижи, стали аплодировать ещё до того, как певица начала выходить в зал, а после громко кричали, стоило исполнительнице лишь появиться в своём концертном платье.

Примечательно, что прогнозы букмекеров здесь провалились. Критики пророчили Маниже лишь 15-е место. Учитывая то, что Россия со времён группы «Тату» не представляла на Евровидении песню на русском языке, результатом Манижи, несмотря на большое отставание от победителей, можно гордиться.

Запоминающиеся моменты и провалы

Второе место, с отставанием на 25 баллов, заняла певица Барбара Прави, представлявшая Францию. Италии и Франции критики изначально пророчили борьбу и не прогадали. Эмоциональное и чистое исполнение принесло француженке вторую строчку. Несмотря на то что команда певицы оформила номер в неизменно работающий на Евровидении формат (драматичная песня с эмоциональными вокальными ходами и минималистичное оформление), Барбара не смогла дотянуть до победы.

Тройку лидеров замкнул участник от Швейцарии Gjon's Tears. Без сомнения можно сказать, что это один из самых сильных номеров с точки зрения вокальной составляющей. Швейцария по итогам голосования зрителей и жюри набрала 432 балла. Отметим, что исполнитель тоже был на виду у букмекеров, однако третье место ему не пророчили.

Зато критики ставили на бронзу Мальте — 18-летней Дестини Чукурьере. Молодая исполнительница в размере плюс-сайз представила яркий гламурный номер. Своей песней Дестини тоже поддержала женскую тему 65-го Евровидения. Исполнительница, несмотря на веру букмекеров, заняла седьмое место, собрав 255 баллов.

Действительно неожиданным для конкурсанта оказался результат Великобритании. Накануне финала Джеймс Ньюман, представлявший в этом году страну на конкурсе, сказал CNN, что он верит в свою победу на соревновании. Однако жюри и зрители решили иначе, в результате чего Британия снова получила тяжёлый результат — стране присудили ноль баллов. Таким образом Джеймс оказался первым с конца, закрыв конкурсную таблицу этого года. Отметим, что для Великобритании это далеко не первый провал. В 2003 группа Jemini заняла последнее место, не набрав ни одного балла; в 2008-м, 2010-м и 2019 году страна также занимала последние места.

Что касается других откровенных неудач этого года, нельзя обойти стороной выступление Молдавии. Подопечная Филиппа Киркорова молдавская певица Наталья Гордиенко выронила микрофон. В целом сложилось впечатление, что девушка очень волновалась, но старалась всеми силами этого не показать. Россия, однако, всё равно поддержала протеже Киркорова, несмотря на очевидный провал, отдав девушке максимальные 12 баллов. Гордиенко по итогам голосования смогла набрать 115 баллов и получить 13 место.

Итог и пессимистичный прогноз

Евровидение-2021 стало ожидаемым событием, ведь в прошлом году из-за пандемии коронавируса конкурс пришлось отменить. Несмотря на это, финал скорее разочаровывает, чем вселяет надежду. С каждым годом конкурс всё больше отходит от музыкальной направленности и превращается в пустое шоу, в котором каждый пытается выделиться, забывая об истоках. Кроме того, в этом году участникам явно упростили задачу, разрешив прописать бэк-вокал, — было очевидно, что некоторые выступления звучат сносно только благодаря поблажке.

Что касается конкурсантов, многих из них забудут уже через неделю. К сожалению или к счастью, спустя годы люди не будут переслушивать их песни, как пересматривают фильмы, получившие «Оскар». Но, вероятно, страны Европы ещё долго будут продолжать хвалиться своими талантами, тратя на организацию огромные деньги. Зрители же могут продолжать требовать большего шоу — они его, безусловно, получат.

Группа Maneskin (Италия) vk.com/eurovisionsongcontest Певец Жангю Макрой (Нидерланды) vk.com/eurovisionsongcontest Певец Tix (Норвегия) vk.com/eurovisionsongcontest Певица Самира Эфенди (Азербайджан) vk.com/eurovisionsongcontest Группа Go_A (Украина) vk.com/eurovisionsongcontest Группа The Roop (Литва) Певица Виктория (Болгария) vk.com/eurovisionsongcontest Группа Blind Channel (Финляндия) vk.com/eurovisionsongcontest Певец Йендрик (Германия) vk.com/eurovisionsongcontest Певица Наталья Гордиенко (Молдавия) vk.com/eurovisionsongcontest Вокалист группы The Black Mamba Педру Таганка (Португалия) vk.com/eurovisionsongcontest Группа Hurricane (Сербия) vk.com/eurovisionsongcontest Певец Джеймс Ньюман (Великобритания) vk.com/eurovisionsongcontest Певица Стефания (Греция) vk.com/eurovisionsongcontest Певица Destiny (Мальта) vk.com/eurovisionsongcontest Группа Maneskin (Италия) Sander Koning / POOL/ТАСС