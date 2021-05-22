Россия отдала Молдавии двенадцать баллов на Евровидении

https://static.news.ru/photo/14fdaf46-bb68-11eb-8447-96000091f725_660.jpg Наталия Гордиенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российское жюри отдало 12 баллов Наталии Гордиенко, выступавшей за Молдавию на Евровидении. Протеже Филиппа Киркорова заняла 13 место на международном музыкальном конкурсе.

Трансляцию вёл Первый канал, Россия в ходе первого тура получила 12 баллов от профессионального жюри Азербайджана, это высшая оценка. По десять баллов отдали РФ Молдавия, Франция, Португалия. Восемь баллов — от жюри Словении и Нидерландов.

От Кипра Россия получила шесть баллов, от Финляндии и Хорватии — четыре. Три балла отдали россиянке Швеция и Швейцария, по два — Греция, Чехия, Исландия, Германия, по одному — Латвия, Австралия, Северная Македония.

По итогам первого тура Россия заняла восьмое место на Евровидении. Во втором были объявлены результаты зрительского голосования. В результате Манижа собрала 204 очка и заняла девятое место.

Как сообщалось ранее, Манижа заняла девятое место на Евровидении, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. Конкурс выиграла итальянская группа Måneskin, которая накануне победила в Сан-Ремо.