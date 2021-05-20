Киркорова разозлило сравнение Натальи Гордиенко с Ани Лорак

https://static.news.ru/photo/2e140346-b98c-11eb-ad48-96000091f725_660.jpg Наталья Гордиенко, Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров во время беседы с Алёной Жигаловой для YouTube-канала Super разозлился, когда журналистка сравнила его подопечную на Евровидении-2021 Наталью Гордиенко (представляет Молдавию с композицией Sugar) с украинкой Ани Лорак, участвовавшей в шоу в 2008-м и занявшей второе место. Тогда представительница Киева покорила аудиторию сексуальным номером в коротком платье серебряного цвета и сильным вокалом.

Почему надо так примитивно думать и рассуждать: «У Натальи Гордиенко платье, как у Ани Лорак!» А до Ани Лорак никто не надевал серебряные платья? <...> Меня абсолютно не волнует, кто и что говорил, — ответил Киркоров на замечание Жигаловой о сходстве песен Гордиенко и Ани Лорак.

Поп-король отметил, что кроме Гордиенко во втором полуфинале выступят ещё три участницы в похожих костюмах. По мнению продюсера, это сценично и красиво, а идеи нарядов артисты и раньше заимствовали друг у друга. В комментариях к выпуску шоу зрители удивились поведению Киркорова. Юзеры уверены, что давно не видели певца настолько грубым и эмоциональным во время интервью.

В этом году Евровидение проходит в Роттердаме. Представительница РФ — певица Манижа — выступает с песней Russian Woman. Конкурс транслирует Первый канал. Теперь болельщики ждут финала, который состоится 22 мая, трансляция начнётся в 22:00.

Ранее сообщалось, что российский музыкальный продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram высказался по поводу участия Манижи в Евровидении от РФ. По его словам, он не сразу посмотрел номер исполнительницы, так как не очень любит «все эти концерты». Фадеев призвал не «набрасываться на эту девчонку» за её слова или поступки. «Она борется за нас, а мы её мочим», — отметил шоумен.