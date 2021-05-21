Букмекеры в прогнозе на Евровидение опустили Манижу ещё ниже

https://static.news.ru/photo/0b2d670c-ba34-11eb-8dbb-96000091f725_660.jpg Фото: manizha/instagram.com

После второго полуфинала певица Манижа, представляющая в 2021 году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», опустилась в прогнозе букмекеров ещё ниже. Ранее исполнительница занимала 10-е место, сейчас — 15-е, передаёт портал EurolNvision.

По прогнозам, Евровидение-2022 пройдет в Риме или Париже — Италия и Франция имеют одинаковый процент вероятности победы. Тройку лидеров замыкает Мальта — 18%.

Букмекеры изначально не поверили в успех Манижи и её песни «Русская женщина» (Russian Woman). Вероятность победы российской певицы сначала составляла 2%, а потом и вовсе опустилась до 1%.

Финал пройдёт 22 мая. Трансляцию будет вести Первый канал, начало в 22:00.

Ранее определились все финалисты Евровидения. По итогам этапов отбора в общей сложности получилось 26 исполнителей, которые поборются в этом году за победу в конкурсе.