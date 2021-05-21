Букмекеры в прогнозе на Евровидение опустили Манижу ещё ниже

После второго полуфинала певица Манижа, представляющая в 2021 году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», опустилась в прогнозе букмекеров ещё ниже. Ранее исполнительница занимала 10-е место, сейчас — 15-е, передаёт портал EurolNvision.
По прогнозам, Евровидение-2022 пройдет в Риме или Париже — Италия и Франция
Букмекеры изначально не поверили в успех Манижи и её песни «Русская женщина» (Russian Woman). Вероятность победы российской певицы сначала составляла 2%, а потом и вовсе опустилась до 1%.
Финал пройдёт 22 мая. Трансляцию будет вести Первый канал, начало в 22:00.
Ранее определились все финалисты Евровидения. По итогам этапов отбора в общей сложности получилось 26 исполнителей, которые поборются в этом году за победу в конкурсе.