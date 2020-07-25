Марат Башаров выставил на продажу квартиру за 34 млн рублей

45-летний актёр Марат Башаров решил продать апартаменты площадью в 180 квадратных метров. Стоимость квартиры в Москве составляет 34 млн рублей.
Квартира состоит из четырёх комнат, кухни-гостиной, прачечной, гардеробной, а также кабинета. Доступен выход на крышу, с которой открывается красивый вид. Актёр купил это жильё в 2017 году. В своей первой квартире он планировал жить вместе с супругой Елизаветой и сыном Марселем.
Объявления о продаже выставлены на различных сайтах о продаже недвижимости. Как
Большую часть своего времени актёр проводит на даче в Подмосковье. Жильё оборудовано для круглогодичного проживания. В город Башаров выбирается только для работы.
NEWS.ru писал, что бывшая жена Башарова Екатерина Архарова обвинила экс-супруга в клевете. Женщина считает, что известный актёр распространял лживые слухи о ней, после того как пара рассталась.
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