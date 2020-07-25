Марат Башаров выставил на продажу квартиру за 34 млн рублей

https://static.news.ru/photo/051e01b8-ce6d-11ea-95e2-fa163e074e61_660.jpg

45-летний актёр Марат Башаров решил продать апартаменты площадью в 180 квадратных метров. Стоимость квартиры в Москве составляет 34 млн рублей.

Квартира состоит из четырёх комнат, кухни-гостиной, прачечной, гардеробной, а также кабинета. Доступен выход на крышу, с которой открывается красивый вид. Актёр купил это жильё в 2017 году. В своей первой квартире он планировал жить вместе с супругой Елизаветой и сыном Марселем.

Объявления о продаже выставлены на различных сайтах о продаже недвижимости. Как сообщает StarHit, на сайтах не указано, что владельцем квартиры является Башаров. Агент по продаже недвижимости заявляет, что ремонт в жилище осуществляли специалисты программы «Идеальный ремонт», которая выходит на Первом канале. Если сравнивать кадры из программы и фотографии квартиры, то становится понятно, что жильё действительно принадлежит Башарову, отмечают журналисты.

Большую часть своего времени актёр проводит на даче в Подмосковье. Жильё оборудовано для круглогодичного проживания. В город Башаров выбирается только для работы.

NEWS.ru писал, что бывшая жена Башарова Екатерина Архарова обвинила экс-супруга в клевете. Женщина считает, что известный актёр распространял лживые слухи о ней, после того как пара рассталась.