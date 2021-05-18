Манижа сорвала аплодисменты своим первым интервью после Евровидения

Фото: instagram.com/manizha/

Россияне высоко оценили выступление Манижи на Евровидении. Зрители на ура восприняли яркий, красочный номер певицы и саму песню, вызвавшую так много споров среди российских меломанов.

Восторженные комментарии появились на площадке Первого канала по трансляции Евровидения в соцсетях, а также в комментариях в микроблоге артистки, так блистательно представившей страну на международном песенном конкурсе. Российская публика по...