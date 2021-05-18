Манижа сорвала аплодисменты своим первым интервью после Евровидения

Манижа вызвала аплодисменты зала своим первым интервью после выхода в финал Евровидения. Певица на пресс-конференции по итогам полуфинала заявила, что чувствует себя «фантастически» и она счастлива тому, что сумела попасть в финал международного музыкального конкурса.
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Боже мой, я до сих пор не могу поверить. Это фантастика... Буду с вами честна, это великолепные ощущения. Великолепные ощущения от того, что мы прошли в финал. Мы организовали все это (песенный конкурс — прим. ред.), несмотря на пандемию. О да! Музыка, музыка вернулась, — поделилась эмоциями российская певица, сорвав бурные аплодисменты зала.
Манижа рассказала, какую именно мысль она хотела донести своим выступлением. Она касается всех женщин мира, добавила артистка.
Я была собой. Только это помогает добиться успеха. Не важно, какое место вы занимаете, просто будьте собой, — проникновенно сказала артистка.
Ведущая музыкального конкурса в ответ поинтересовалась, что бы Манижа хотела сказать европейским женщинам.
Девочки, у нас у всех есть проблемы и любящие сердца. Я верю и знаю, что ужасные вещи, которые творятся в мире, никогда не разделят нас. Этому посвящено моё творчество. Это единственная причина для творчества — быть смелым и честным, — искренне обратилась к женщинам всего мира россиянка.
Как сообщалось ранее, россияне высоко оценили выступление Манижи на Евровидении. Зрители на ура восприняли яркий, красочный номер певицы и саму песню, вызвавшую так много споров среди российских меломанов.