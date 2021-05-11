«Мама моложе»: Алсу станцевала с повзрослевшей дочерью

Певица Алсу поделилась в Instagram видео, на котором танцует вместе со своей младшей дочерью Микеллой Абрамовой. Подписчики отметили, что артистка выглядит моложе своей повзрослевшей дочери.
На кадрах мать и дочь танцуют под зажигательную песню. Микелла одета в серую толстовку и светлую футболку, а Алсу — в чёрную футболку и красную кепку.
Просто для хорошего настроения, — написала певица.
Поклонники сразу отметили красоту и свежесть 37-летней Алсу. По их мнению, мать и дочь выглядят как две сестры.
Тот случай, когда мама выглядит моложе, — написала одна из подписчиц.
Также фанаты оценили то, что артистка находится на одной волне со своей 13-летней дочерью.
Ранее мама троих детей певица Алсу разоткровенничалась со своими подписчиками, предложив задавать им вопросы. Всё это она сопроводила парадным снимком с супругом Яном Абрамовым и философской подписью о семейной жизни. Фолловеры поинтересовались, хотела бы Алсу стать мамой ещё раз.