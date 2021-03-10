Малышева рассказала, почему её сыновья остались жить в США

https://static.news.ru/photo/f3e7b174-818a-11eb-98c4-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему оба её сына решили жить в США.

Как рассказала медик в интервью Teleprogramma.pro, сыновья принадлежат к другой категории людей, для которых не существует разделения мира на страны.

Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито, — отметила Малышева.

При этом сама телеведущая остаётся «русской с ног до головы» и «живет по прежним законам».

Малышева добавила, что сейчас её старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале. Младший — телеведущей, занимается интернет-бизнесом, а также руководит компанией, где работают сотрудники из разных стран.

Ранее NEWS.ru писал, что Малышева владеет роскошным домом в пригороде Нью-Йорка. Его стоимость составляет $6,5 млн. Особняк площадью 1100 кв. метров находится на берегу реки Гудзон. В нём 21 комната. Вся жилплощадь отделана в стиле барокко. На первом этаже находятся большая гостиная и столовая. Кроме того, в Нью-Йорке есть ещё две квартиры, которые принадлежат детям Малышевой. Недвижимость расположена на Манхэттене. Этот район считается элитным. Стоимость таких апартаментов составляет $4,2 млн.

Кроме того, в Нью-Йорке есть ещё две квартиры, которые принадлежат детям Малышевой. Недвижимость расположена на Манхэттене. Этот район считается элитным. Стоимость таких апартаментов составляет $4,2 млн.

В июле 2020 года ведущую программы «Жить здорово!» сфотографировали в самолёте, следующем из Москвы в Нью-Йорк. Интернет-пользователи начали критиковать Малышеву за то, что она решила покинуть Россию, несмотря на пандемию коронавируса. Юзеры считают, что теледоктор намерена наведаться в свой роскошный особняк в пригороде американского городка.