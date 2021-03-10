Малышева рассказала, почему её сыновья остались жить в США

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему оба её сына решили жить в США.
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Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито, — отметила Малышева.
При этом сама телеведущая остаётся «русской с ног до головы» и «живет по прежним законам».
Малышева добавила, что сейчас её старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале. Младший — телеведущей, занимается интернет-бизнесом, а также руководит компанией, где работают сотрудники из разных стран.
Ранее NEWS.ru писал, что Малышева владеет роскошным домом в пригороде Нью-Йорка. Его стоимость составляет $6,5 млн. Особняк площадью 1100 кв. метров находится на берегу реки Гудзон. В нём 21 комната. Вся жилплощадь отделана в стиле барокко. На первом этаже находятся большая гостиная и столовая. Кроме того, в Нью-Йорке есть ещё две квартиры, которые принадлежат детям Малышевой. Недвижимость расположена на Манхэттене. Этот район считается элитным. Стоимость таких апартаментов составляет $4,2 млн.
Кроме того, в Нью-Йорке есть ещё две квартиры, которые принадлежат детям Малышевой. Недвижимость расположена на Манхэттене. Этот район считается элитным. Стоимость таких апартаментов составляет $4,2 млн.
В июле 2020 года ведущую программы «Жить здорово!» сфотографировали в самолёте, следующем из Москвы в Нью-Йорк. Интернет-пользователи начали критиковать Малышеву за то, что она решила покинуть Россию, несмотря на пандемию коронавируса. Юзеры считают, что теледоктор намерена наведаться в свой роскошный особняк в пригороде американского городка.