Елену Малышеву сфотографировали в самолёте, летящем в США

https://static.news.ru/photo/a6c82680-bee4-11ea-aa5c-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: vk.com/zdorovie_info

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева отправилась в США. Её сфотографировали в самолёте, следующем из Москвы в Нью-Йорк. По всей видимости, ведущая решила наведаться в свой роскошный особняк в пригороде американского городка.

Малышева тоже летит, — написал пользователь Instagram, прикрепив соответствующее фото знаменитого доктора.

Ранее сама Малышева опубликовала в сторис кадры из аэропорта Шереметьево. На видео она рассказала, какие меры безопасности действуют в аэропорту, и отметила, что все стюардессы носят защитные медицинские маски.

В апреле стало известно, что ведущая программы «Жить здорово!» владеет домом в пригороде Нью-Йорка. Его стоимость составляет $6,5 млн. Особняк площадью 1100 кв. метров находится на берегу реки Гудзон. В нём 21 комната.

Кроме того, в Нью-Йорке есть ещё две квартиры, которые принадлежат детям Малышевой. Недвижимость расположена на Манхэттене. Этот район считается элитным. Стоимость таких апартаментов составляет $4,2 млн, писал NEWS.ru.