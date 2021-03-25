Малышева насмешила зрителей курьёзной выходкой в эфире

https://static.news.ru/photo/035e40ba-8db5-11eb-84c7-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Малышева в эфире шоу «Жить здорово!» на Первом канале выдала очередной незабываемый перл. Теледоктор поставила «диагноз» одному из гостей по перевернутому глюкометру.

Показатели прибора по измерению уровня глюкозы в крови оказались в норме. Но Малышева, глядя на перевёрнутый вверх ногами прибор, сделала вывод о «плачевном» состоянии пациента и выдала ему кучу предписаний. Так, вместо 5,6 врач «увидела» показания 9,5, что дало ей повод обеспокоиться состоянием здоровья пациента, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

В итоге теледоктор посоветовала гостю похудеть, пить таблетки и заниматься физкультурой. А всего-то и надо было, что перевернуть глюкометр, отмечает автор мессенджа.

t.me/s/nemalahov

Это не первый раз, когда Елена Малышева становится объектом насмешек телезрителей. В эфире «Вечернего Урганта» теледоктор как-то советовала бороться с коронавирусом при помощи диеты, куда входят бразильские орехи, печень трески и устрицы. Причём, последний продукт, по словам ведущей, богат цинком, блокирующим размножение вируса.

Коллеги Малышевой выразили сомнение, что цинк обладает таким свойством, так как никаких данных по этому поводу у врачей нет. Но всё переплюнуло выражение Малышевой «Ковид — чудо чудесное», после которого теледоктору долго пришлось оправдываться в СМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева перечислила анализы, которые необходимо сдать людям с избыточным весом. Некоторые органы и системы организма в таких случаях обязательно нужно обследовать, пояснила она.