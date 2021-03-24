Малышева рассказала, какие анализы нужно сдать при лишнем весе

https://static.news.ru/photo/81308766-8cb9-11eb-a589-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева перечислила анализы, которые необходимо сдать людям с избыточным весом. Некоторые органы и системы организма в таких случаях обязательно нужно обследовать, пояснила она.

Не исключено при этом, что будут выявлены болезни, которые потребуют обязательного лечения, рассказала врач в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

Анализы, уточнила она, можно разделить на две части. Первая помогает выявить болезни, которые могут задерживать жидкость и таким образом способствовать набору веса.

Глобально этих болезней две — гипотиреоз и поликистоз яичников. Нужно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) и сделать УЗИ яичников, — сказала Малышева.

Вторая группа анализов — болезни, которые вызывают ожирение. К таковым относятся сахарный диабет, атеросклероз и гипертония.

Врач подчеркнула, что человек непременно должен знать своё давление, уровень сахара и холестерина. Превышение показателей является веским поводом для назначения медикаментозного лечения.

Малышева добавила, что при похудении таблетки будут отменены, так как правильное питание лечит атеросклероз и гипертонию.

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