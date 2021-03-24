Малышева рассказала, какие анализы нужно сдать при лишнем весе

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева перечислила анализы, которые необходимо сдать людям с избыточным весом. Некоторые органы и системы организма в таких случаях обязательно нужно обследовать, пояснила она.
Не исключено при этом, что будут выявлены болезни, которые потребуют обязательного лечения,
Анализы, уточнила она, можно разделить на две части. Первая помогает выявить болезни, которые могут задерживать жидкость и таким образом способствовать набору веса.
Глобально этих болезней две — гипотиреоз и поликистоз яичников. Нужно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) и сделать УЗИ яичников, — сказала Малышева.
Вторая группа анализов — болезни, которые вызывают ожирение. К таковым относятся сахарный диабет, атеросклероз и гипертония.
Врач подчеркнула, что человек непременно должен знать своё давление, уровень сахара и холестерина. Превышение показателей является веским поводом для назначения медикаментозного лечения.
Малышева добавила, что при похудении таблетки будут отменены, так как правильное питание лечит атеросклероз и гипертонию.
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