Андрей Малахов пригласил на «Прямой эфир» старшую дочь Анастасии Заворотнюк Анну. Ведущий хочет выяснить правду о состоянии актрисы.
Сам Малахов пока не подтверждает данную информацию. Неизвестно, согласилась ли на интервью сама Анна,
Ранее дочь Заворотнюк отказывалась от общения с журналистами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники Анастасии Заворотнюк возмущены тем, что её семья уже больше месяца не говорила о состоянии их любимой артистки. Фанаты начали писать о своих переживаниях на официальной страничке звезды сериала «Моя прекрасная няня», которую ведут представители актрисы.
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