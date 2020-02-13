Анастасия Заворотнюк Анастасия Заворотнюк Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Андрей Малахов пригласил на «Прямой эфир» старшую дочь Анастасии Заворотнюк Анну. Ведущий хочет выяснить правду о состоянии актрисы.

Сам Малахов пока не подтверждает данную информацию. Неизвестно, согласилась ли на интервью сама Анна, пишет «Экономика сегодня».

Ранее дочь Заворотнюк отказывалась от общения с журналистами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники Анастасии Заворотнюк возмущены тем, что её семья уже больше месяца не говорила о состоянии их любимой артистки. Фанаты начали писать о своих переживаниях на официальной страничке звезды сериала «Моя прекрасная няня», которую ведут представители актрисы.

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