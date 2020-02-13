https://static.news.ru/photo/f53e557a-4eb7-11ea-afb5-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Андрей Малахов пригласил на «Прямой эфир» старшую дочь Анастасии Заворотнюк Анну. Ведущий хочет выяснить правду о состоянии актрисы.

Сам Малахов пока не подтверждает данную информацию. Неизвестно, согласилась ли на интервью сама Анна, пишет «Экономика сегодня».

Ранее дочь Заворотнюк отказывалась от общения с журналистами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники Анастасии Заворотнюк возмущены тем, что её семья уже больше месяца не говорила о состоянии их любимой артистки. Фанаты начали писать о своих переживаниях на официальной страничке звезды сериала «Моя прекрасная няня», которую ведут представители актрисы.