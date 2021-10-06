МакSим показала кадры с первой модной фотосессии после комы

МакSим опубликовала кадры с модной фотосессии, в которой снялась впервые после выхода из комы. В этом состоянии певица пробыла более месяца, причиной стала тяжёлая форма пневмонии.

Пока артистка восстанавливается после тяжёлой болезни, реабилитация проходит успешно. И если первые кадры певицы после больницы шокировали публику, потрясённую невероятной худобой исполнительницы, то сейчас фотографии восхищают поклонников. МакSим чувствует себя уверенно, постепенно набирает вес и снимается у известных фотографов.

Новые фото певицы привели её поклонников в восторг. Пользователи отметили и красоту артистки, и волю к жизни. «Сколько блеска в глазах! Сколько жизни!», «Максим, ты просто невероятная!», «Как солнышко вышла и осветила все вокруг! А этот взгляд просто обезоруживает! Умничка наша!», пишут в комментариях пользователи.

Ранее певица МакSим (Марина Абросимова) впервые после госпитализации и выписки опубликовала в соцсетях фотографии со старшей дочерью Александрой. Снимки исхудавшей звезды появились на её странице в Instagram.