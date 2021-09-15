МакSим впервые после комы показала фото с дочерью

Певица МакSим (Марина Абросимова) впервые после госпитализации и выписки опубликовала в соцсетях фотографии со старшей дочерью Александрой. Снимки исхудавшей звезды появились на её странице в Instagram. Около месяца назад из-за осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, исполнительницу ввели в состояние искусственной комы, из которой она вышла совсем недавно.

Два снимка были сделаны во время прогулки. Певица и её дочь позируют на детской площадке, сидя на скамейке с собакой на поводке. На фотографиях видно, что МакSим сильно исхудала. Подписывать снимки она не стала.

Напомним, что около месяца назад из-за осложнений, вызванных пневмонией на фоне коронавируса, МакSим ввели в состояние искусственной комы, из которой она вышла совсем недавно. Певица выписалась из больницы и вернулась домой.

В настоящий момент здоровью Абросимовой ничего не угрожает, но она частично потеряла память, и на восстановление её вокальных данных могут уйти месяцы.

Ранее пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в комментарии для NEWS.ru раскрыла новые детали восстановления исполнительницы после комы. Она отметила, что сейчас звезда проходит реабилитацию под присмотром медиков, однако «ни о какой музыке и пении речи не может быть».