Максим Галкин променял общество жены и детей ради заработков

https://static.news.ru/photo/a77a9526-8b27-11eb-97da-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Артист и телеведущий Максим Галкин впервые за год оставил свою именитую жену и малолетних детей. На своей странице в Instagram шоумен сообщил, что наконец-то он возобновляет гастрольную деятельность.

На снимке Галкин предстал в чёрной шапочке и маске.

На гастроли! Не прошло и года, — подписал он фото.

Похоже, что артист совсем не опечален, что уехал от семьи. За время вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса он, видимо, соскучился по концертной деятельности и общению с поклонниками.

Пользователи поздравили артиста с «почином», пожелали ему успеха, удачных гастролей и аншлагов. «Трудяга!», «В добрый час!», «Безопасность прежде всего, хороших зрителей», написали комментаторы.

Ранее звёзды шоу-бизнеса неоднократно жаловались на резкое снижение доходов и убытки, которые вынуждена нести вся сфера развлечений. Помимо самих певцов это члены их коллективов, организаторы гастролей, концертные площадки, многочисленный обслуживающий персонал.

Тем не менее, несмотря на пандемию, некоторые звёзды не бедствуют. Более того, современные кумиры даже смогли увеличить заработки: они не зависят от гастролей, получая деньги от многочисленных стримов.

Так, например, рэпер Алишер Моргенштерн рассказал о своих доходах. Он признался, что за год ему удалось заработать более 80 млн рублей. По словам музыканта, он уже стал долларовым миллионером, писал NEWS.ru.