Макеева объявила о запуске собственной линии косметики

Анастасия Макеева объявила о запуске собственной линии уходовой косметики. Об этом она сообщила в Instagram.

Премьера сезона! Поистине королевская линейка уходов для волос и лица! Анастасия выпустила уникальный продукт на основе живого коллагена. Это премиальная серия, — написала звезда мюзиклов.

Пока Макеева представила шампунь, бальзам, маску и сыворотку для лица. Не так давно артистка объявляла о запуске собственного бренда одежды. Не так давно актриса получила престижную премию Star Awards в номинации «Вдохновение».

А ещё в конце августа звезда театральных подмостков и вовсе обещала закрыть все соцсети и уехать на Байкал.

Имя Анастасии Макеевой не сходит со страниц СМИ после скандального замужества с Романом Мальковым. Бизнесмен ради певицы развёлся с супругой, с которой воспитывал четверых детей.

Ранее сообщалось, что супруг известной российской актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков празднует победу. Его бывшая супруга Светлана, требовавшая от него алименты в размере 250 тысяч рублей, получила по суду всего 34 750 рублей.