https://static.news.ru/photo/372e498e-2ebc-11ea-ab6b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о своём гастрольном туре по городам Украины.

По его словам, во время концертов он видел полные залы и радостные глаза поклонников.

Я отдавал им свою энергию. Они мне свою. Всё происходило замечательно. Никакой трагедии в их жизни я не увидел, — отметил музыкант.

При этом он не исключил, что у украинцев есть масса проблем, однако на его концертах они расслабляются и забывают о них.

Макаревич также подчеркнул, что никогда не занимался пропагандой какой-либо веры, передаёт «Фонтанка».

Как писал NEWS.ru, ранее Макаревич, известный своими антироссийскими заявлениями, попытался оправдаться за то, что назвал русских людей кочевниками, привыкшими «гадить, потому что они не сидят на местах».