Любовник Алексы бросил ради неё беременную жену

https://static.news.ru/photo/f2d9dffe-7782-11ea-86a8-fa163e074e61_660.jpg Алекса и Вячеслав Данчев Фото: instagram.com/aleksa___official/

Модель и артистка балета Филиппа Киркорова Александра Сивкова сообщила, что её супруг, звёздный фитнес-тренер Вячеслав Данчев, от которого она беременна долгожданным ребёнком, бросил её ради «пятидневного» романа с певицей Алексой.

Десять лет я не могла забеременеть, ставили диагноз бесплодия. В 2019 (году — NEWS.ru) мы решили, что хотим полноценную семью <...> До четырёх месяцев мы скрывали даже от самых близких <...> И вот настал тот день, когда мы узнали пол ребёнка <...> И тут утро, утро с признаниями в любви, поцелуями и нежностью, и вечер, когда он не пришёл домой. День, когда тебе говорят, что не любят и счастье в другой, и что мы расходимся, я там как пять дней счастлив, — сообщила супруга Вячеслава Данцева на своей странице в Instagram.

Она сообщила, что после неожиданной новости об уходе мужа её «мир был разрушен».

Это повергло меня в шок, в ступор, недоумение... Боль пришла на четвёртый день, видимо, когда пришло осознание происходящего. Сейчас я знаю и понимаю только одно, что я никогда не буду несчастна, страдать и жалеть об этих годах. Ведь он пришёл в мою жизнь не просто так. У меня родится долгожданный сын, — призналась Александра Сивкова.

Певица Алекса призналась, что у неё новый возлюбленный, перед своими подписчиками в Instagram. Она сообщила, что это не просто роман, а взаимные чувства, и то, что ей очень повезло.

Родной, да, я полностью и абсолютно счастлива. Это особенные чувства, а всё остальное останется за кадром. Люблю тебя! Так получилось, я полюбила. А самое главное, что это взаимно. Мне настолько повезло. Это особенные и неповторимые чувства, — оставила послание своему возлюбленному певица в Instagram.

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