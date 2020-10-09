Любовница Тарзана написала на стриптизёра заявление в полицию

https://static.news.ru/photo/04d9cd30-0a1e-11eb-b3a9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Анастасия Шульженко, называющая себя любовницей Сергея Глушко, написала на стриптизёра заявление в полицию. Актриса обвиняет его в нанесении побоев.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам адвоката Шульженко, она встретилась с Тарзаном, чтобы обсудить произошедший между ними конфликт, однако вместо разговора мужчина схватил её и сильно толкнул, в результате чего она упала. В больнице врачи диагностировали у актрисы черепно-мозговую травму. Видео происшествия попало на камеру. Как выяснилось, всё происходящее снимала её приятельница.

Как писал NEWS.ru, ранее Анастасия Шульженко принесла запись происшествия на ток-шоу «Прямой эфир». На кадрах видно, как молодая женщина буквально вешается на танцора, скороговоркой повторяя фразу «Серёжа, пожалуйста, пожалуйста, давай поговорим». Танцор отчаянно вырывается из объятий бывшей пассии. В какой-то момент актриса с криком «Ай!» падает на пол. Всё это время её деликатно отталкивает от Тарзана охранник самой Шульженко.

Тарзан в итоге сбегает, приятельница вызывает девушке скорую, врачи уводят «разбитую» Шульженко в машину. А «охранник» на камеру говорит, что Тарзан не толкал девушку, она упала сама, потому что «она же актриса, играет в театре». Сама «виновница торжества» уверяет, что получила черепно-мозговую травму в результате инцидента.

Запись Шульженко намерена использовать во встречном иске против Тарзана, жена которого написала на любовницу мужа заявление о краже драгоценностей и крупной суммы денег. Шульженко грозит реальный уголовный срок, что, как сделали вывод зрители, вынуждает её бегать по телешоу, привлекая к себе внимание.